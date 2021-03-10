Водянова дала ценный совет дочери и показала свое редкое архивное фото

Москва, 10 марта. Российская супермодель Наталья Водянова в преддверии дня рождения дочери Невы написала трогательное послание и показала редкий архивный снимок, на котором запечатлена подростком.

У Водяновой четверо сыновей и единственная дочь, родившаяся 24 марта 2006 года. Модель решила публично обратиться к ребенку и ее сверстницам, чтобы поделиться жизненным опытом.

В посте в социальной сети Instagram Водянова опубликовала две фотографии: на первой запечатлена сама в 13–14 лет, а на второй позирует ее дочь. Модель отметила, что в то время, когда был сделан черно-белый кадр, она сама даже не подозревала, каких высот сможет добиться. Поэтому она дала ценный совет Неве: «просто жить, дышать и впитывать».

«Будь к себе добра и терпелива. Научись любить себя больше всех на свете и относиться к себе с вниманием и мягкостью. Тебе не нужно никому ничего доказывать», — написала она.

Не так давно о своей дочери высказалась мать Водяновой. В интервью Максиму Галкину она заявила, что большей симпатией прониклась к первому мужу модели — британскому аристократу Джастину Портману.