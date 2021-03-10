Постоянный представитель России при ВТО возглавил один из комитетов организации

Москва, 10 марта. Комитет Всемирной торговой организации по ограничениям, связанным с платежным балансом, возглавил постоянный представитель РФ при ВТО Дмитрий Лякишев. В круг обязанностей председателя данного комитета входит проведение консультаций с членами всемирной организации, которые применяют ограничения по импорту или экспорту.

Речь идет об ограничениях, которые вводятся государствами вследствие национальных, региональных или глобальных экономических кризисов, неустойчивости баланса счета текущих операций.

Постоянный представитель РФ при ВТО Дмитрий Лякишев возглавил комитет по итогам заседания Генерального совета Всемирной торговой организации после проведенного членами организации голосования по списку кандидатов на посты председателей рабочих органов на 2021 год.

Как заявили в Министерстве экономического развития РФ, данное назначение является результатом совместных усилий Департамента торговых переговоров Минэкономразвития и постпредства России при ВТО по повышению числа российских представителей в организации, в частности на высокоуровневых должностях.

Ранее председателем Комитета по доступу на рынок был назначен советник постпредства России Анатолий Чаплин.