В Пензенской области возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению террористического акта

Пенза, 10 марта. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области в отношении подростка 2005 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта).

Уголовное дело возбуждено при взаимодействии следователей регионального Следственного комитета и сотрудников ФСБ России.

По данным следствия, 16-летний подросток, испытывая неприязнь и враждебность по отношению к своим одноклассникам и педагогам, планировал в апреле 2021 года совершить террористический акт в своей школе. С этой целью несовершеннолетний разработал план совершения преступления с использованием гладкоствольного охотничьего ружья. Довести до конца преступный умысел подросток не смог, поскольку его противоправные действия пресечены сотрудниками УФСБ России по Пензенской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

В ходе осмотров жилища несовершеннолетнего и его родственников изъято ружье и охотничий порох.

Подросток задержан, с его участием проводятся следственные действия. Следователи вышли в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Судом в отношении несовершеннолетнего избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время принимаются меры к обжалованию данного судебного решения. Расследование уголовного дела продолжается.