Железняк: Украина не заинтересована в мире в Донбассе

Москва, 10 марта. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк уверен, что в Киеве не заинтересованы в установлении мира на Юго-Востоке Украины. По словам парламентария, власти этой страны делают все, чтобы размыть суть Минских соглашений, прикрываясь неким «доработанным планом». Своим мнением Сергей Железняк поделился с ФАН.

«Украина вновь пытается размыть суть Минских соглашений, прикрываясь при посредничестве Берлина и Парижа неким «доработанным планом» урегулирования ситуации в Донбассе», — считает парламентарий.

Политик подчеркнул, что все ключевые положения, требующие неукоснительной реализации, четко изложены в самих Минских соглашениях. По мнению Сергея Железняка, очевидно, что на данном этапе понадобилось вносить доработки в существующий план только для того, чтобы отодвинуть наступление мира на многострадальной земле Донбасса.

«Киев намерен максимально долго затягивать процесс урегулирования в Донбассе, чтобы продолжать получать финансирование на сохранение зоны турбулентности у границ России. Все миролюбивые заверения президента Зеленского о якобы намерении вернуть мир на Юго-Восток Украины на этапе его предвыборной кампании не стоят и ломаного гроша», — уверен член комитета Госдумы по международным делам.

Сергей Железняк отметил, что обстановка в Донбассе остается крайне напряженной, продолжаются обстрелы и провокации со стороны ВСУ. Политик добавил, что жители ДНР и ЛНР давно не верят красивым речам киевских властей.

«Только конкретные дела Киева и выполнение Минских соглашений — полное прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, конституционную реформу, включая децентрализацию и принятие закона об особом статусе районов Донецкой и Луганской областей, — способны вернуть доверие граждан Донбасса», — считает Сергей Железняк.

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк заявил, что Россия со своей стороны будет настаивать на сохранении ранее принятых договоренностей, поскольку продолжает защищать интересы жителей Донбасса и не позволит ущемлять их права и свободы.