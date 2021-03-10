Парламент Ливии готовится к голосованию за утверждение нового правительства

Сирт, 10 марта. Члены Палаты представителей прибывают в конференц-центр «Уагадуга», где состоится финальная часть обсуждения предоставления вотума доверия временному Правительству национального единства Ливии.

Третий день заседания парламента пройдет в формате голосования, сообщают корреспонденты международной редакции Федерального агентства новостей.

Спикер Палаты представителей Агила Салех уже приехал в назначенное место. Его коллега Салих Фахима подтвердил, что на сегодняшней встрече будет окончательное голосование за утверждение состава нового кабинета министров.

Первое совещание Палаты представителей по вопросу предоставления вотума доверия временной исполнительной власти прошло 8 марта. Участники отметили историческую важность события и выслушали приветственные слова Агилы Салеха.

На следующий день, 9 марта, с речью выступил премьер-министр переходного правительства Абд аль-Хамид Дабиба. Он заявил, что новый орган гарантирует стабилизацию кризиса в регионе, проведение честных выборов и эффективную борьбу с коррупцией. В ходе переговоров депутаты попросили скорректировать предварительный список кабмина.