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Московский метрополитен продолжит внедрять новые сервисы для пассажиров

Московский метрополитен продолжит внедрять новые сервисы для пассажиров

Москва, 10 марта. Столичное метро постоянно совершенствуется, внедряются новые сервисы для удобства пассажиров. Власти Москвы продолжат модернизацию, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Работа по внедрению сервисов для пассажиров началась в 2011 году, заметил градоначальник. Он отметил карту «Тройка», автоматы по продаже билетов и карт. За восемь лет продано 36 млн карт, более 90% поездок осуществляется с картами «Тройка».

Новые поезда стали менее шумными, уровень снизился на 15% по сравнению с «номерными» вагонами, отметил Собянин в сообщении на своем сайте. В метро усовершенствовали систему навигации.

«Для спешащего человека напольная навигация гораздо удобнее. Не надо останавливаться и задирать голову для поиска нужного выхода из метро», — отметил мэр.

Вспомнил глава и про вендинговые автоматы, которые стали востребованными. До пандемии в столичном метро в переходах было официально разрешено играть живую музыку. С 2016 года прошло более 90 тыс. концертов.

Собянин отметил установку терминалов для выдачи SIM-карт, стоек «Живое общение», информационные экраны и другие пассажирские сервисы. Работа по внедрению сервисов не закончится, пока не иссякнут новые идеи, а они не закончатся никогда, подытожил Собянин.

Продолжается строительство новых станций метро. Калининско-Солнцевскую линию метро продлили до аэропорта Внуково, Собянин недавно проинспектировал ход строительства новых станций «Пыхтино» и «Внуково».

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