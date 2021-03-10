Чем завершился суд в Турции по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова

В конце 2016 года в столице Турции выстрелом в спину был убит посол Российской Федерации Андрей Карлов. Два года турецкая прокуратура готовила обвинительное заключение, три года шел суд. Вчера турецкая фемида огласила окончательный приговор. В теме постарался разобраться автор Telegram-канала «Стамбульский волк».

Как все произошло

Посол ФР в Турции Андрей Карлов, которому на тот момент было 62 года, был убит 19 декабря 2016 года перед журналистами во время выступления на открытии фотовыставки «Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки» в Центре современного искусства в Анкаре.

Мевлют Мерт Алтынташ под видом полицейского пробрался на выставку, несколько раз выстрелил в спину дипломата, после чего начал выкрикивать: «Помни об Алеппо! Мы умираем там — ты умрешь здесь» и религиозные лозунги. Убийца продолжал отстреливаться от прибывших на место преступления правоохранителей. В ходе операции Алтынташ был уничтожен.

Уже на следующий день группа российских специалистов, в которую вошли представители МЧС, Следственного комитета и других силовых ведомств, начала проводить расследование и приступила к осмотру места убийства посла.

В последующем заявлении СК РФ отмечалось, что полученные факты дают основания полагать, что «действия и высказывания нападавшего были связаны с его отношением к позиции России в сфере противодействия международному терроризму».

Однако в обвинительном заключении турецкой стороны говорится, что убийство Карлова совершено с другой целью.

По версии Анкары, преступление организовано Фетхуллахом Гюленом для того, чтобы спровоцировать противостояние между Россией и Турцией с целью создания горячего конфликта между двумя странами.

Также турецкие прокуроры утверждают, что убийство было запланировано примерно за полгода до инцидента.

Суд вынес решение

Суд Анкары по особо тяжким преступлениям во вторник наконец вынес решение по делу об убийстве посла Андрея Карлова.

Фигурантами дела в общей сложности стали 28 человек: пятеро из них получили пожизненные сроки, восьми обвиняемым суд назначил тюремное наказание на срок от 5 до 15 лет. А еще шестеро были оправданы.

Подозреваемый Салих Йылмаз получил два пожизненных срока. По версии обвинения, он непосредственно отдал приказ Мевлюту Мерту Алтынташу на убийство российского посла. Суд также назначил два пожизненных срока для «связующего Алтынташа» Шахина Согута.

Семеро осужденных обвиняются в «членстве в вооруженной террористической организации»: Хайреддину Айдынбашу и Рамазану Юджелу назначено 10 лет 6 месяцев заключения; Айше Иве и Каану Бюльбюлю — по 9 лет; Хасану Тунчу, Серкану Башару и Уфуку Гюлю — по 7 лет 6 месяцев тюрьмы.

Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске (в том числе Фетхуллаха Гюлена) суд выделил в отдельное производство.

Стоит отметить, что обвинительное заключение готовилось два года. В ноябре 2018 оно было направлено в суд. Рассмотрение дела в суде началось в начале января 2019 года. В то же самое время Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Акт международного терроризма».

Какой была реакция России на решение суда

Согласно заявлению МИД РФ, распространенному во вторник, Москва удовлетворена тем, что в Турции наконец вынесли решение по данному делу.

«Убийство Карлова — это трагический инцидент, оставивший тяжелый след в истории современных российско-турецких отношений», — отмечается в заявлении МИД РФ.

При этом российские власти рассчитывают на оперативное получение от Анкары «исчерпывающих сведений о результатах и выводах судебного разбирательства, непосредственных заказчиках и организаторах террористического акта в отношении российского посла».

Судя по решению суда, для турецкой стороны все предельно ясно: преступление совершили люди, которые не хотели дружбы Анкары и Москвы, однако российская сторона также считает ответственными тех, кто не только препятствует партнерским отношениям, но и нагнетает в турецком обществе негативное восприятие России.