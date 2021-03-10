Россияне массово жалуются на сбои у «Ростелекома»

Москва, 10 марта. Жители некоторых городов России пожаловались на перебои в работе сервисов телекоммуникационной компании «Ростелеком», следует из данных сервиса Downdetector.

Больше всего пользователей столкнулись с проблемами в работе "Ростелекома" на территории Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов России. В частности, клиенты компании жалуются на качество домашнего интернета.

Каждый девятый пользователь "Ростелекома" заявил о неполадках в работе сервиса. Специалисты ведут активную работу по обнаружению и устранению причин нестабильного интернета в регионах России.