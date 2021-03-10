Пока Джо Байден ходит по магазинам, Камала Харрис управляет Америкой

Вашингтон, 10 марта. Вице-президент США Камала Харрис провела телефонный разговор с премьер-министром Норвегии. Президент США Джо Байден в это время закупался в магазине хозтоваров.

Харрис провела телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Эрной Сольберг, сообщает пресс-служба Белого дома. Одновременно с этим охрана Джо Байдена сражалась с репортерами, пытавшимися хотя бы словечко вытянуть из президента, которого уже открыто называют «дементивным».

«Вице-президент поблагодарила норвежского премьера за тесное сотрудничество в области безопасности и весомый вклад в устойчивое развитие и охрану здоровья по всему миру», — говорится на сайте Белого дома.

В это же самое время Байден посетил старейший магазин хозтоваров в Вашингтоне. Охрана выдворила всех посетителей из магазина, а прессу держала на расстоянии, чтобы журналисты не смогли задать президенту неудобных вопросов. Сам глава государства ограничился парой слово на камеру. Свидетели уверяю, что даже эту коротку реплику Байдену пришлось давать с помощью суфлера.

Biden’s handlers aggressively prevent the press from asking POTUS any questions after his brief remarks at a D.C. hardware store pic.twitter.com/kTXFIe9ERM — Tom Elliott (@tomselliott) March 9, 2021

Ранее Харрис провела телефонный разговор с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Байден в это время, как сообщают американские СМИ, «слонялся без дела» по своей резиденции. Федеральное агентство новостей также сообщало, что все меньше американцев подвергают сомнению умственное состояние и психическое здоровье Байдена и не уверены в его профпригодности.