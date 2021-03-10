ВСУ девять раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе

Донецк, 10 марта. Подразделения ВСУ продолжают обстрелы Донбасса , используя в том числе вооружения, запрещенные Минскими соглашениями.

Об этом сообщили официальные представители ДНР и ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

В течение минувших суток, 9 марта, по территории ДНР были нанесены удары из минометов, гранатометов и стрелкового вооружения, причем было выпущено 22 мины из миномета калибра 120 миллиметров.

Территория ЛНР подверглась обстрелу из станковых гранатометов (всего 69 выстрелов), минометов калибра 120 миллиметров, тяжелых пулеметов и стрелкового оружия стандартного калибра, сообщили в СЦКК.

Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ обстреляли западный пригород Донецка. О массированных ударах ВСУ по самому Донецку и его северным окраинам информирует "Царьград".