Разработка российских ученых сделает возможными длительные космические путешествия

Москва, 10 марта. Препарат, использующийся для онкобольных людей, обладает свойствами предотвращения негативного влияния галактического излучения на мозг человека.

Применяющийся в качестве противорвотного средства препарат «Ролапитант» способен предотвращать различные когнитивные нарушения, среди которых тревога и эмоциональная нестабильность. С его помощью в будущем можно будет совершать путешествия на Марс и другие планеты. Такой вывод на основании ряда проведенных исследований сделала группа российских ученых.

«При облучении, аналогичном космическому, препарат блокирует нейроны, ответственные за формирование тревожного поведения», — цитируют «Известия» слова исследователей.

В ходе эксперимента ученые проверили эффективность лекарства на крысах. Животных специально подвергли сильной дозе облучения, характерной для трехлетней марсианской миссии. В конечном итоге животные, которые приняли «Ролапитант», были более спокойными, чем другие грызуны.

Недавно стало известно, что группа петербургских ученых вместе с коллегами из Геологического института РАН и ВНИИ Океанологии занялась исследованием климата прошлого. Эксперты создали базу данных о минералах икаите и глендонитах, которые являются геологическими индикаторами низких температур. Эти сведения помогут понять, как менялся климат и температуры на планете на протяжении 540 млн лет.