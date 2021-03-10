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Разработка российских ученых сделает возможными длительные космические путешествия

Разработка российских ученых сделает возможными длительные космические путешествия

Москва, 10 марта. Препарат, использующийся для онкобольных людей, обладает свойствами предотвращения негативного влияния галактического излучения на мозг человека.

Применяющийся в качестве противорвотного средства препарат «Ролапитант» способен предотвращать различные когнитивные нарушения, среди которых тревога и эмоциональная нестабильность. С его помощью в будущем можно будет совершать путешествия на Марс и другие планеты. Такой вывод на основании ряда проведенных исследований сделала группа российских ученых.

«При облучении, аналогичном космическому, препарат блокирует нейроны, ответственные за формирование тревожного поведения», — цитируют «Известия» слова исследователей.

В ходе эксперимента ученые проверили эффективность лекарства на крысах. Животных специально подвергли сильной дозе облучения, характерной для трехлетней марсианской миссии. В конечном итоге животные, которые приняли «Ролапитант», были более спокойными, чем другие грызуны.

Недавно стало известно, что группа петербургских ученых вместе с коллегами из Геологического института РАН и ВНИИ Океанологии занялась исследованием климата прошлого. Эксперты создали базу данных о минералах икаите и глендонитах, которые являются геологическими индикаторами низких температур. Эти сведения помогут понять, как менялся климат и температуры на планете на протяжении 540 млн лет.

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