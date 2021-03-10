Помощник координатора кемеровского штаба Навального получил 2,5 года колонии

Кемерово, 10 марта. Сотрудник признанного в РФ иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» Алексей Сущенко проведет в колонии общего режима два года и пять месяцев.

Он известен как помощник координатора кемеровского штаба осужденного блогера Алексея Навального. Сущенко задержали весной 2020 года. В ходе обыска в его квартире была найдена марихуана. В связи с этим следователи возбудили уголовное дело по статье 228.1 КоАП РФ. Сущенко не отрицал свою вину и дал показания.

Работу в штабе Навального мужчина совмещал с наркоторговлей. Среди покупателей оказались и несовершеннолетние россияне. Что касается Алексея Навального, суд изменил его условный срок на реальный. Однако у ФБК нет планов, как освободить основателя фонда.