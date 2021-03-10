Пресняков-старший назвал смерть Лядовой большой утратой для музыкального мира

Москва, 10 марта. Народная артистка РСФСР Людмила Лядова была замечательным композитором, а ее уход стал большой утратой для музыкального мира, заявил ее коллега Владимир Пресняков — старший.

Композитор с восхищением вспомнил о Лядовой, которая была его землячкой и даже в преклонном возрасте энергично играла на рояле и пела.

«Она заряжала весь зал. Несколько раз я наблюдал с легкой завистью», — поделился Пресняков.

Он принес соболезнования родным и близким Лядовой, назвав ее замечательной носительницей русской композиторской фамилии.

«Член «Могучей кучки» был композитор [Анатолий] Лядов», — цитирует его телеканал «360».

Лядову в прошлом месяце госпитализировали в Москве из-за заражения коронавирусом. Композитора впоследствии перевели в отделение реанимации, а 10 марта она скончалась на 96-м году жизни.