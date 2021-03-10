Телефонный террорист вымогал деньги у администрации Балашихи

Балашиха, 10 марта. Телефонный террорист «заминировал» администрацию города Балашиха и местную школу. Как стало известно ФАН, неизвестный требовал, чтобы ему перевели деньги на электронный кошелек.

В дежурную часть полиции подмосковной Балашихи позвонили из администрации города и сообщили, что им на электронную почту поступило письмо, в котором сообщалась, что здание, а также местная школа заминированы. Злоумышленник заявил, что в помещениях находятся 28 бомб, которые взорвутся, если на указанный электронный кошелек не будут переведены 3 млн рублей. Также он сообщил, что все выходы просматриваются. Подпись под письмом гласила: «С любовью, ваша Кира».

Силовики решили не проводить эвакуацию из здания администрации. Они также обследовали две расположенные неподалеку школы с помощью кинологов и специально обученных собак. К счастью, информация о взрывных устройствах не подтвердилась.

«В охране общественного порядка принимали участие 25 сотрудников ОВД, было задействовано восемь служебных автомобилей», — рассказал ФАН источник в силовых структурах.

По данному факту проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как ранее сообщал ФАН, учащийся одиннадцатого класса в подмосковной Истре открыто призывал к массовому расстрелу школьников на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Педагоги не замечали ничего подозрительного в поведении школьника. Преподаватель подростка сообщил, что никогда не замечал ничего странного или настораживающего в характере школьника.