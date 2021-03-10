Экс-советник президента США по нацбезопасности признал усиление России в Арктике

Вашингтон, 10 марта. Россия серьезно закрепилась в Арктике, и США не удастся ее догнать, заявил экс-советник президента США по нацбезопасности Роберт К. О'Брайен.

Конкуренция между странами в Арктике значительно отличается от таковой в других зонах — Балтийском, Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях. Для использования открывающихся возможностей, Вашингтону следует прибегнуть к "самоотверженной дипломатии" и постоянного присутствия в регионе. Об этом пишет "ПолитРоссия", ссылаясь на статью О'Брайена совместно с экс-директором в Совете национальной безопасности Белого дома по РФ и европейским делам Районом Талли.

"Успешная дипломатия, нацеленная на укрепление позиций США в Заполярье, требует активного участия США в Арктическом совете, где происходит принятие ключевых региональных решений. А Россия играет важную роль в качестве члена Арктического совета", — говорится в материале.

Полярные льды тают, и постепенно открываются новые судоходные пути и источники добычи полезных ископаемых. Россия и Китай будут усиливать свое присутствие в Арктике, и Соединенные Штаты не в состоянии помешать им. Необходимо не только вливать больше денежных средств, но и заниматься дипломатической работой по этому направлению, резюмировали авторы.

Ранее стало известно, что экипажи Тихоокеанского флота провели учения в Арктике. Также ресурсы северного региона способны гарантировать развитие экономики России на полтора века, передает "Царьград".