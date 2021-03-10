Почему Toyota Hilux стала самой популярной машиной у террористов на Ближнем Востоке

Уже давно самой популярной машиной в конфликтах на Ближнем Востоке считается Toyota Hilux. Ее активно используют все стороны конфликта. Автомобиль модифицируют и улучшают: наваривают дополнительные листы брони и вешают самые разнообразные виды оружия.

Десятки тысяч машин этой марки разъезжают по городам и пустыням Сирии и Ирака. За годы войн и конфликтов Toyota Hilux стала героем мемов и шуток в Интернете, заслужив звание «автомобиля войны» и признание как у боевиков, так и у правительственных сил.

Toyota Hilux: Now with expanded availability in #Syria! https://t.co/OKjT5krFkF — Michael J. Russell (@planetrussell) February 26, 2021

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает о самых известных модификациях Toyota Hilux, мнении компании Toyota о популярности своего автомобиля у боевиков и истории участия этой модели в различных войнах и конфликтах.

Причина популярности Hilux

В линейке автомобилей компании Toyota существует модель под названием Isis. Toyota Isis — это пятидверный семиместный минивэн, выпускаемый с сентября 2004 года. Несмотря на созвучие модели с английским названием группировки «Исламского государства»1 (ISIS; ИГ1, запрещено в РФ), первое место по популярности среди боевиков заняла другая машина — среднеразмерный пикап Toyota Hilux.

Автомобиль за счет своей простоты (рамная конструкция, продольное расположение двигателя, подключаемый полный привод), функциональности и ремонтопригодности заслужил огромную популярность по всему миру.

Многие компании, занимающиеся тюнингом автомобилей, создают из обычных пипапов настоящих покорителей бездорожья. На сегодня существует восемь поколений Hilux. В 2017 году международная группа автоэкспертов объявила модель лучшим подержанным пикапом года.

Что же стало причиной любви террористов к автомобилю данной марки? Toyota Hilux как будто специально разработан для нужд боевиков. Традиционный вместительный пикап обладает достаточной проходимостью для того, чтобы без проблем передвигаться как по трассе, так и по пустыне, где преимущественно и ведется деятельность вооруженных группировок.

Существует мнение, что внедорожники Toyota можно сравнить с автоматом Калашникова: безотказные машины, стойкие к внешним условиям, не требуют бережного обращения, быстро чинятся. Это важные характеристики при жесткой эксплуатации, ненадлежащем обслуживании и топливе сомнительного качества, которые сопутствуют боевым действиям.

Кроме того, конструктивно у пикапов очень удобный кузов, который позволяет перевозить сразу по несколько боевиков и устанавливать различное вооружение. Такие «модификации» называются «техничками» (в русском сегменте более известно название «тачанка»). Они идеально подходят для тактики террористов, страдающих от недостатка тяжелой техники вроде танков или бронетранспортеров, сочетая мобильность машины с огневой мощью легкой бронетехники.

Плюсы использования «техничек» понятны: мобильность, проходимость, относительная бесшумность, высокая скорость передвижения, вместимость, обилие доступных запчастей, возможность сойти за обычный гражданский автомобиль, легкость десантирования живой силы из кузова.

Любой, кто сталкивался с этими автомобилями, легко назовет их преимущества перед аналогичными марками машин.

Глава калифорнийского филиала Toyota Кевин Хантер:

«Hilux — это рамный грузовик. Рама делает машину намного прочней. Я бы назвал ее неубиваемой: у нас есть множество клиентов, которые намотали 200 и 300 тысяч миль, а машины все еще на ходу».

Британский военный аналитик Аластер Финлейн:

«Эти Toyota превращаются в своего рода умножитель военной силы. Они быстрые, маневренные, а их вооружение позволяет бороться даже с легкобронированными машинами и их экипажами, чьи бронежилеты, естественно, не способны противостоять калибру 12,7 мм».

Российский военный корреспондент Олег Блохин:

«Боевики в целом используют разные марки автомобилей, однако Hilux относительно дешевле остальных, и для нее требуется меньше топлива. А машины с дизельными генераторами — вообще незаменимая вещь. Также это универсальный автомобиль, одинаково удобный и в городе, и в пустыне. Конечно, он бесполезен против тяжелобронированной техники, однако скорость дает Hilux массу преимуществ».

История пикапов на войне

«Технички» давно стали символом войн на Ближнем Востоке. Речь идет о пикапах со встроенными в кузове станковыми пулеметами, зенитными установками или даже реактивными системами залпового огня. Название «техничка» появилось в 90-х годах в Сомали, когда гуманитарные организации платили местным боевикам на джипах с пулеметами за безопасность перемещения, и оплата их услуг проходила в ведомостях по неброской графе «техническая поддержка».

Боевые пикапы активно использовались в конфликтах в Чаде, Сомали, Судане, Руанде, Эфиопии, Либерии, Демократической республике Конго, Йемене, Сирии, Ираке, Афганистане и так далее.



В 1987 году Франция поставила Чаду 400 внедорожников Toyota (Toyota Land Cruiser 40-й и 70-й серий), укомплектованных пулеметами и противотанковыми ракетными комплексами Milan. Именно эти внедорожники и дали чадско-ливийскому конфликту знаменитое название «Война тойот». Начштабу Вооруженных сил Чада приписывают следующее высказывание:

«Теперь мы знаем, что лучше иметь хорошую Toyota, чем танк Т-55».

В 1996 году «технички» Toyota Hilux сыграли ключевую роль в стремительном захвате Кабула боевиками движения «Талибан»1 (запрещен в РФ).

Поэтому, зная о преимуществах пикапов, из которых самыми надежными и рациональными относительно цены и качества являются Toyota Hilux, именно их начали использовать боевики ИГ с самого начала военных действий в Ираке и Сирии.

Причем для боевых целей подходило каждое из из имеющихся поколений Toyota Hilux.

Варианты модернизации Toyota Hilux

За время конфликтов в Сирии и Ираке были созданы десятки различных модификаций автомобиля Toyota Hilux. Их можно разделить на три группы, которые различаются по вооружению и задачам.

Первая и самая распространенная группа — это пикап с установленными на ней пулеметами.

Машины используются во время наступления для подавления огневых точек и живой силы противника. Вооружение легко может стрелять при движении, что делает эти автомобили невероятно эффективными во время боя с пехотой.

Стрельба на ходу не дает противнику эффективно обороняться, а вместительный кузов, даже с установленным крупнокалиберным пулеметом, позволяет перевозить с собой несколько человек для последующего десанта в непосредственной близости к вражеским силам.

Второй тип модификации — автомобили с зенитными установками.

Установка ЗУ-23-2 на пикап — это уже классика: дешевое и мощное оружие, которое применяется в основном для стрельбы по наземным целям. Высокая мобильность и возможность стрелять с большими углами вертикальной наводки делают это оружие эффективным в боях не только в пустыне, но и в горной местности.

Дальность стрельбы советской спаренной зенитной установки позволяет вести огонь на расстоянии до 2,5 километра. При скорострельности в две тысячи выстрелов в минуту и калибре 23×152 миллиметра это оружие, установленное на пикапах, может уничтожать пулеметные точки на больших расстояниях, а также прикрывать наступление пехоты, не давая противнику высунуться из укреплений для ведения эффективного огня.

И третий, наиболее редкий тип Toyota Hilux — это машины со установленными в кузове ракетными установками. Основная масса таких автомобилей вооружена большим количеством неуправляемых реактивных снарядов (НУРС) и пусковых установок УБ-16-57. Но встречаются и модификации кустарного производства.

Чаще всего установка расположена на станке от пехотного пулемета. Авиационный блок предназначен для стрельбы в воздухе, где встречный воздушный поток стабилизирует ракету сразу после пуска. Отсутствие этого условия делает такое оружие малоэффективным. Стрелять можно только в режиме «мимо города не промахнуться».

Помимо того, боевики Ближнего Востока используют китайскую 107-миллиметровую реактивную систему залпового огня «Тип 63» и египетскую счетверенную пусковую установку 122-миллиметровых ракет SACR.

Для того чтобы умерить инерцию от залпов различных боевых систем, машины оснащают упорами и колесными стопорами, утяжеляют, усиливают раму машины. Однако последствия выстрела часто бывают плачевными для самих стреляющих. Небрежно поставленная на склоне машина грозит опрокинуться, и тогда выстреливающие ракеты становятся большой проблемой — от реактивной струи загораются вещи и боеприпасы, лежащие в кузове.

Как автомобили попадают на Ближний Восток

Сегодня «технички» — это неотъемлемая часть имиджа и основное средство передвижения террористов в Ираке и Сирии. Тем не менее, откуда у них данные автомобили в таком количестве?

Часть была захвачена боевиками «Исламского государства» непосредственно в Ираке и Сирии. Например, до взятия радикальными исламистами Мосула в июне 2014 года, в Ираке было официально зарегистрировано полтора миллиона автомобилей.

В 2012 году через северную границу Ирака импортировали 140 тысяч автомобилей и около 100 тысяч — через другие границы. Речь идет как о подержанных, так и о новых машинах. Продажи новых автомобилей в стране в последние годы составляли около 90 тысяч единиц (для сравнения: в 2005 году было продано всего 2 тысячи автомобилей).

В 2004—2007 годах иракские боевики через посредников специально покупали машины в США. По данным Интерпола, за это время были поставлены сотни автомобилей. Их использовали для атак на американские военные колонны, так как, по мнению радикальных исламистов, статус подобных машин указывал на то, что в них сидят, скорее всего, важные иракские шишки или сотрудники западных организаций, а не террористы.



Но речь идет об официально поставленных машинах. После того как их импорт прекратился, террористы наладили целый бизнес по поставкам украденных автомобилей.

Hundreds of Toyota Hilux utes reportedly stolen from Sydney streets and shipped to Syria to be used by IS. #9News pic.twitter.com/6EcF1o5y5N — 9News Australia (@9NewsAUS) August 17, 2015



Основной источник поставок внедорожников — Турция. В период с 2014 по 2015 год оттуда были похищены около 2 тысяч машин, которые по итогу оказались в руках террористов «Исламского государства».

В Турции были организованы банды угонщиков, они крали машины прямо по списку заказов от иракских боевиков. Автомобили переправляли в Сирию или сразу в Ирак. Пограничникам и таможенникам платили с каждой машины от 1 до 5 тысяч долларов. Понекоторым данным, в руки террористов «Исламского государства» из Турции было передано около 5 тысяч автомобилей.





Во время боев за иранский город Кобани на границе с Турцией, местные курды отмечали скопление 2 тысяч «техничек», в основном Toyota Hilux, принадлежащих радикальным исламистам. Такое обилие машин — идеальная цель для авиации, но силы Международной коалиции так ни разу, к удивлению курдов, и не нанесли воздушный удар по данной технике.



Второй основной канал поставок — Иордания. Через ее границы машины идут боевикам как в Сирию, так и в Ирак. Спонсором поставок Toyota Hilux выступает Саудовская Аравия. По неподтвержденным данным, в мае 2014 года, до атаки на Мосул, Саудовская Аравия, помимо вооружений, передала боевикам «Исламского государства» большое количество новых машин Toyota.



На роликах радикальных исламистов в Ираке можно было увидеть номера из множества стран, таких как Ливан, Иран, Кувейт, Иордания, Саудовская Аравия. Встречаются и российские номера. Угнанные машины шли даже из Канады и Норвегии.



Спецслужбы Кипра также сегодня ведут расследование, поскольку у боевиков «Исламского государства» замечены двухкабинные пикапы с номерами этой страны. На Кипре внедорожники очень популярны среди деревенских жителей. Поэтому угоньщикам не составляло труда перегнать машины на территорию Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), откуда уже отправить в Турцию и далее в Сирию и Ирак.

Самый большой публичный резонанс вызвала поставка 43 новеньких «техничек» Toyota Hilux в апреле 2014 года Госдепом США для нужд боевиков «Свободной сирийской армии» (САА). «Технички» же быстро оказались у террористов «Исламского государства», которые вскоре гордо провели их парад и показали всему миру, не забыв высказать с сарказмом благодарности США за такой щедрый подарок.

MSM won't touch ISIS Toyota Hilux Trucks -same trucks sent to Rebels in #SYRIA by USAID http://t.co/TPGlJcdNcu … @MassDeception1 — Hellena (@EnaLolena) May 30, 2015



Что думает компания Toyota

В 2015 году власти США запросили у компании Toyota объяснения в связи с наличием у «Исламского государства» сотен новых внедорожников — Toyota Land Cruiser, Hilux и других.

В Toyota отрицали любую причастность к поставкам своих автомобилей террористам. В ответ на запрос властей США японский автоконцерн заявил, что не знает, каким образом террористическая организация получила в распоряжение их автомобили.

Директор по связям с общественностью Toyota Эд Льюис пояснил, что компания уже проинформировала власти США обо всех известных ей цепочках поставок автомобилей в страны региона.

«У нас был брифинг с Министерством финансов о цепочке поставок Toyota на Ближнем Востоке и процедурах, которыми мы обеспечиваем безопасность, — заявил Льюис. — Наша компания придерживается строгих правил, не позволяющих продавать автомобили потенциальным покупателям, которые могут использовать или модифицировать их для военных целей или террористической деятельности».

В то же время, по его словам, компания не имеет возможности отслеживать перемещения автомобилей, которые были украдены или куплены, а затем перепроданы посредниками. Обращает внимание Льюис и на тот факт, что многие автомобили Toyota, засветившиеся на видео, не являются последними модификациями моделей концерна.

Представитель Toyota также уточнил, что для них остается загадкой, как машины в таком количестве попадают к боевикам, ведь официальные поставки автомобилей в Сирию японский концерн не осуществляет с 2012 года.

Международная редакция ФАН запросила информацию от российского представительства Toyota относительно вопроса поставок автомобилей этой марки в страны Ближнего Востока. Однако на момент публикации материала ответа не последовало.

Toyota Hilux сейчас

Спустя десяток лет после начала боевых действий Toyota Hilux не потеряла статус любимого автомобиля боевиков. Более того, она продолжает подтверждать этот стереотип.

Только в Сирии к 2015 году было уничтожено более 700 пикапов, принадлежащих боевикам, однако террористы продолжают использовать их почти в каждом бою.

What U.S.-led airstrikes in Iraq and Syria have hit http://t.co/knBapwom3D pic.twitter.com/mP3u4h90RF — The Washington Post (@washingtonpost) January 9, 2015

Репутация Hilux как «автомобиля войны» дает отличную рекламу Toyota, но компании еще долго придется избавляться от репутации главного поставщика автомобилей для боевиков. А пока же террористы на Ближнем Востоке продолжают устанавливать пулеметы и зенитные установки на свои новые пикапы.

1 Организация запрещена на территории РФ.