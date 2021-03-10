Отдыхавшего в Абхазии россиянина поразили «нереальные» цены в сухумском ресторане

Сухум, 10 марта. Побывавший в Абхазии россиянин поделился впечатлениями от обеда в «советском» ресторане в центре Сухума. Он отметил, что заведение оказалось очень «цивильным» и с приятными ценами.

Ресторан располагается на центральной набережной абхазской столицы и был открыт более 50 лет назад, еще в годы существования СССР. Несмотря на это, заведение продолжает успешно работать и по сей день.

В ресторан туристов привел гид. Перед посещением он заверил, что именно туда идут местные, если хотят посидеть «от души». Мужчина также отметил, что еда в заведении очень вкусная и дешевая, а атмосфера будто возвращает в прошлое. По словам россиянина, такое описание полностью соответствует действительности.

«Короче, мы были заинтригованы. Первое, что бросилось в глаза — большое количество людей. Почти все столы были заняты, а это самый лучший показатель качества заведения. Второе, на что я обратил внимание — тематический интерьер», — написал турист в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Мужчина признался, что был удивлен местными ценами. Еда стоила совсем недорого, а с учетом того, что заведение расположено в самом центре столицы, «они вообще казались нереальными». Ужин на троих человек обошелся в 1,2 тыс. рублей. Путешественник резюмировал, что от посещения ресторана у всех отдыхающих остались самые приятные впечатления, в заведении с историей хотелось задержаться.

Абхазия входит в число стран, которые уже сегодня граждане РФ могут посещать беспрепятственно. Единственное условие — попасть в государство можно только наземным путем. Для визита не нужно сдавать тесты на коронавирус, а по прибытии не требуется проходить карантин.