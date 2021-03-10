В России началось замедление работы Twitter

Москва, 10 марта. Глава Роскомнадзора Андрей Липов сообщил о начале замедления работы Twitter на территории РФ из-за неудаления запрещенного контента. Об этом сообщают СМИ.

Руководство федеральной службы заявляло, что скорость работы Twitter в РФ будет замедлена на 100% на мобильных и на 50% на стационарных устройствах. Представители Роскомнадзора отметили, что если соцсеть продолжит нарушать российское законодательство, ее могут заблокировать.

Социальную сеть «Одноклассники» оштрафовали на 4 млн рублей за призыв детей к участию в митингах.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Лига безопасного интернета назвала условие восстановления трафика Twitter.