Виновниками ДТП на российских дорогах чаще всего становятся мужчины в возрасте от 30 до 40 лет

Москва, 10 марта. Дорожная полиция опубликовала статистику о ДТП, произошедших в России с начала года.

В ГИБДД описали типичного виновника ДТП на российских дорогах.

По данным ведомства, мужчины в возрасте от 30 до 40 лет чаще всего становятся участниками аварий с пострадавшими и погибшими — на их долю пришлось 2250 из 8100 подобных случаев с начала года. В ДТП погибли 253 человека и еще 3153 пострадали.

Отмечается, что девушки ведут себя за рулем гораздо аккуратнее и становятся участницами всего 19 процентов ДТП.

Ранее ФАН писал о существенном снижении количества «пьяных» аварий в Сургутской области.