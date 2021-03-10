Суд по делу Соболь перенесли из-за технической ошибки в постановлении

Москва, 10 марта. Слушание по делу соратницы блогера Алексея Навального Любови Соболь о проникновении в чужую квартиру перенесли.

Рассмотрение уголовного дела юриста признанного на территории РФ иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» Любови Соболь о проникновении в квартиру пенсионерки перенес Мировой суд. Это произошло в связи с тем, что в постановлении о назначении заседания обнаружили техническую ошибку. Информацию об этом обнародовал корреспондент, который сейчас находится в зале суда.

Добавим, Соболь обманным путем проникла в подъезд многоквартирного дома и затем без спроса ворвалась в квартиру Галины Субботиной. Позже в социальных сетях появилось видео, на котором можно увидеть, что Соболь по отношению к пенсионерке ведет себя агрессивно, сообщал ФАН. Также ранее сообщалось, что по решению Мосгорсуда домашний арест юриста ФБК по «санитарному делу» продлится до 23 марта.