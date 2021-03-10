Джаред Лето поздравил брата трогательным детским фото

Вашингтон, 10 марта. Американский актер и певец Джаред Лето трогательно поздравил своего старшего брата Шеннона с днем рождения. Он разместил на странице в Instagram детский снимок.

На кадре Шеннон и Джаред совсем маленькие — они в куртках с капюшонами стоят на зеленой лужайке и мило улыбаются в камеру. Братьев практически невозможно отличить.

«С днем рождения моего брата. Единственного и неповторимого», — написал Джаред у себя в соцсети.

Поклонники братьев Лето были в восторге от трогательного детского снимка звезд. В комментариях под записью они оставили сотни комплиментов и поздравлений для Шеннона с 51-летием.

«Вы такие милые»; «Идеальны отношения братьев»; «Невероятные глаза у обоих»; «Лучший барабанщик на планете», — пишут интернет-пользователи в социальной сети.

Братья Шеннон и Джаред неразлучны с детства. Они вместе не только в обычной жизни, но и на сцене. В 1998 году братья основали группу 30 Seconds to Mars, которая пользуется огромной популярностью.

В конце прошлого года стали появляться слухи, что младший из братьев Лето может сыграть в «Пиратах Карибского моря». Сам Джаред пока не подтвердил эти сообщения.