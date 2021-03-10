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Якутский фильм «Пугало» получил три номинации на «Нике»

Якутский фильм «Пугало» получил три номинации на «Нике»

Москва, 10 марта. Фильм якутского режиссера Дмитрия Давыдова «Пугало» претендует на три статуэтки «Ники». Это следует из информации, опубликованной на сайте кинопремии.

Картина поборется за звание лучшего игрового фильма. Вместе с «Пугалом» в номинации представлены «Блокадный дневник», «Доктор Лиза», «Дорогие товарищи» и «Китобой».

Давыдов может получить статуэтку как лучший режиссер, его конкурентами в этой категории стали Андрей Кончаловский и Андрей Зайцев.

Якутская актриса и певица Валентина Романова-Чыскыырай, сыгравшая главную роль в фильме «Пугало», заявлена в номинации «Лучшая женская роль». С ней за «Нику» поборются Юлия Высоцкая, Наталья Павленкова и Чулпан Хаматова.

Церемония вручения премии «Ника» пройдет 25 апреля. Награды будут вручены по итогам 2019 и 2020 годов, поскольку ранее мероприятие не состоялось из-за пандемии коронавируса.

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