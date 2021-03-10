Министра здравоохранения Алтайского края будут судить по делу о крупной взятке

Барнаул, 10 марта. Крупный чиновник из Алтайского края вместе с помощником задержаны по подозрению в коррупции. По данным следствия, они покровительствовали трем коммерческим организациям.

Министр здравоохранения Алтайского края и его помощник стали фигурантами нескольких уголовных дел, связанных с коррупцией, сообщает СК РФ по региону.

По данным ведомства, чиновники, действующие в составе организованной группы, в период с марта 2020 года по февраль 2021-го неоднократно получали взятки от представителей трех коммерческих организаций в обмен на заключение госконтрактов с подконтрольными юрлицами. Также фигуранты оказывали содействие предпринимателям во время аукционов на поставку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты.

Уточняется, что против взяткодателей также заведены уголовные дела. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Ранее ФАН писал о сотруднике мордовского завода, который получил взяток на сумму более миллиона.