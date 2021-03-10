Колокольников назвал бредом слова Бортич и Деревянко о «притеснениях» в кино

Москва, 10 марта. Актер Юрий Колокольников отреагировал на слова коллег Александры Бортич и Павла Деревянко о том, что на роль в кино якобы могут не взять из-за политических взглядов.

Колокольников, успевший к 40 годам сняться в таких крупных проектах, как «Игра престолов» и «Довод», обсудил ситуацию в кинематографе с телеведущей Ксенией Собчак. Артист снимается преимущественно в России и знает положение дел «внутри цеха».

Поэтому он с удивлением воспринял слова Собчак о «притеснениях» актеров из-за политической позиции.

«Полный бред! <…> Я всегда могу говорить все, что хочу [в России]. Это так. Никаких проблем с работой не будет, если я займу не ту позицию», — подчеркнул Колокольников.

Актер обратил внимание, что ту же Бортич никто не увольнял и «не запрещал».

«Что за бред?» — возмутился он в YouTube-шоу Собчак.

О словах Бортич о незаконных митингах и «тяжелой жизни» в России высказался недавно телеведущий Андрей Норкин. Он поставил актрису на место, напомнив о крупных гонорарах и о том, что многие узнали о ней только после скандального интервью.