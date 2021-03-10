Вечер памяти Василия Ланового обернулся громким скандалом

Москва, 10 марта. Концерт в память о народном артисте Василии Лановом был запланирован на 9 марта, но мероприятие резко отменили. Объяснили перенос вечера памяти «техническими причинами».

Мероприятие должно было пройти в Доме кино 9 марта. Оно было приурочено к сороковинам — Василий Семенович скончался в конце января этого года.

Уже завершалась репетиция, как вдруг — за полтора часа до начала концерта — объявили об отмене вечера. Один из организаторов мероприятия Вячеслав Моцардо заявил: «Мне объяснили это некими техническими причинами».

«Все случилось за полтора часа до начала, когда уже приходили первые зрители. Я не говорю об артистах, музыкантах, огромном количестве детей из детских творческих коллективов – они уже были на месте. Все они до сих пор в шоке и недоумении», — поделился он переживаниями в разговоре с Kp.ru.

На мероприятии должны были присутствовать только близкие покойного артиста. Выступления были запланированы у актеров театра Вахтангова, коллег Ланового по их совместным работам, приготовлены были редкие кадры занятий артиста со студентами Щукинского училища. В итоге вечер завершился громким скандалом.

Василий Лановой ушел из жизни 28 января в возрасте 87 лет. Он подцепил коронавирус и последние недели жизни лежал в больнице.