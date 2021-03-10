Экономист Разуваев назвал три причины, почему доллар не опустился ниже 70 рублей

В краткосрочной перспективе рубль будет торговаться в диапазоне 72,0–75,0 в паре с долларом и на уровне 87,0–90,0 в паре с европейской валютой. Подробнее о ситуации на валютном рынке — в материале ФАН.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 55 копеек и составил 73,97 рубля. Курс евро не изменился и составил 88 рублей.

На валютном рынке все спокойно

Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев заметил, что рубль немного подешевел по отношению к бивалютной корзине на фоне развернувшейся вниз в рамках коррекции нефти и некоторого охлаждения аппетита к риску на мировых рынках.

«На самом деле, при нынешних ценах на нефть доллар уже должен быть ниже 70 рублей. Причин, что это не так, три. Первая — рынки боятся новых санкций, что они могут затронуть ОФЗ, а Россия, например, введет мораторий на выплату суверенных и корпоративных долгов, а также дивидендов по акциям в пользу западных стран. Эти идеи активно обсуждались в России три года назад, когда Дональд Трамп уже задумался о санкциях в отношении российского суверенного долга», — пояснил Александр Разуваев.

Вторая причина, заметил эксперт, — это заниженная ключевая ставка Банка России. Сейчас она составляет 4,25%, инфляция сейчас под 6%. Заниженная ключевая ставка провоцирует бегство капитала из России и долларизацию экономики. Третья причина — против рубля играют покупки валюты со стороны Министерства финансов в рамках бюджетного правила.

«В марте мы прогнозируем продолжение умеренного рубля к доллару и евро. Доллар, вероятно, будет торговаться в диапазоне 72–75 рублей, а европейская валюта — в пределах 87–90 рублей. Однако, несмотря на политические риски и ошибочную мягкую монетарную политику, думаю, что в текущем году мы увидим 65–67 рублей за доллар. Глобальная экономика находится в начале нового сырьевого цикла. Нефть перевесит любой негатив», — заключил Александр Разуваев.

Снижение интереса к риску

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев обратил внимание, что отечественная валюта укреплялась в конце прошлой недели и особенно во вторник, 9 марта, за счет роста нефтяных цен. Котировки сырья в моменте превышали отметку 70 долларов за баррель (нефть марки Brent) — это была реакция не только на решение ОПЕК+ не повышать добычу в апреле 2021 года, но и следствие атаки дронов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Однако позже, когда стало известно, что ни хранилища, ни производства не пострадали, котировки развернулись вниз, уйдя под отметку 70 долларов.

«Вчера высокая стоимость нефти и данные по восстановлению спроса на сырье в Китае поддержали динамику цен. Сегодня на торгах отмечается снижение интереса инвесторов к рисковым активам (в том числе рублевым), котировки нефти также перешли к небольшому снижению, что и отразилось на российской валюте», — пояснил Артем Деев.

По мнению эксперта, в краткосрочной перспективе рубль будет торговаться в диапазоне 74,0–75,0 в паре с долларом и на уровне 89,0–90,0 в паре с европейской валютой. В дальнейшем, если стимулы для роста нефтяных цен будут исчерпаны, на первый план выйдет динамика бирж и перспективы восстановления глобальной экономики.

«Возникновение третьей волны пандемии окажет давление на фондовые рынки и валюты развивающихся стран, в том числе российский рубль, который может подешеветь до 78 в паре с долларом и до 91 в паре с евро», — заключил Артем Деев.

Ранее ОПЕК+ по итогам заседания неожиданно принял решение сохранить текущий уровень добычи нефти для всех стран альянса, кроме РФ и Казахстана, которые смогут увеличить производство на 130 тысяч баррелей в сутки и 20 тысяч соответственно.