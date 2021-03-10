Раскритиковавшая достижение российского ОПК Украина призвала брать с него пример

Украинские СМИ пытаются критиковать новейший береговой ракетный комплекс России, но при этом советуют конструкторам «незалежной»… брать пример с российских разработчиков.

В украинских единстве и борьбе противоположностей разобрался обозреватель ФАН.

Аплодисменты? Нет, конечно

Анализировать публикации украинских СМИ, посвященные военно-техническим вопросам, — занятие неблагодарное. Не всегда понятно, являются ли изложенные в этих текстах заведомые неточности следствием банальной некомпетентности авторов или же это последствия пропагандистского вмешательства одного из украинских центров информационно-психологических операций.

Тем не менее, иногда пройти мимо очередного украинского вброса» просто невозможно — настолько вопиюще он выглядит. Именно так случилось с недавней публикацией украинского ресурса Defence Express, озаглавленной «Недоконкурент «Нептуну»: как российская «матрешка по-флотски» стала комплексом «Рубеж-МЭ».

Основные тезисы, изложенные в материале Defence Express, выглядят так:

— В РФ появился новый подвижный береговой противокорабельный ракетный комплекс (БРК) «Рубеж-МЭ»;

— он является развитием концепции некой «матрешки по-флотски», под которой украинский автор подразумевает впервые продемонстрированный в 2011 году российский контейнерный комплекс ракетного оружия «Калибр-К» (экспортное обозначение — Club-K);

— название комплекса «Рубеж-МЭ» намекает на его родство с советским береговым ракетным комплексом «Рубеж», испытания которого Ливийской национальной армией в июле 2020 года закончились падением ракеты в море;

— «Рубеж-МЭ» в первую очередь предназначен для продажи за рубеж, но «экспортный потенциал у этой системы довольно невысок»;

— зато у украинского БРК с противокорабельной ракетой (ПКР) «Нептун» данный потенциал куда выше, доказательством чего является подписанный Индонезией в декабре минувшего года меморандум о возможности его закупки.

Занавес. Аплодисменты? Нет, конечно.

Удешевленная версия «Бала»

БРК «Рубеж-МЭ» впервые был публично продемонстрирован не в нынешнем году, когда о нем вдруг решил написать Defence Express, а еще летом 2019 года на IX Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.

Никакого отношения к «Калибру-К» и какой-то «матрешке по-флотски» он не имеет. Созданный конструкторами Калужского приборостроительного завода «Тайфун» в кооперации с коллегами из корпорации «Тактическое ракетное вооружение» новый российский БРК имеет совсем иных «родственников» — принятый на вооружение в 1978 году БРК «Рубеж» и принятый на вооружение в 2008 году БРК «Бал».

От первого «Рубеж-МЭ» позаимствовал концепцию «ракетного катера на колесах» (когда на одном шасси монтируются не только пусковые установки с ПКР, но и РЛС, а также командный пункт с аппаратурой управления стрельбой), от второго — аппаратуру управления стрельбой и транспортно-пусковые контейнеры с ПКР семейства Х-35.

По сути, БРК «Рубеж-МЭ» — это значительно удешевленная (а значит и более привлекательная для потенциальных покупателей) версия БРК «Бал». С более высоким уровнем «самодостаточности» каждой самоходной пусковой установки, которые, к тому же, в отличие от более тяжелых установок «Бала», могут свободно передвигаться по дорогам общего пользования. Ради снижения массы и стоимости самоходных установок «Рубеж-МЭ» на них разместили по 4 ПКР, а не по 8, как у «Бала».

В общем, получился новый современный БРК для тех, кому более дорогостоящий «Бал» не по карману.

Как мы уже упомянули, в наследство от советского «Рубежа» российский «Рубеж-МЭ» получил лишь концепцию «ракетного катера на колесах». Поэтому попытку украинского автора умалить достоинства нового отечественного БРК примером неудачного использования в Ливии местным необученным расчетом старенького советского БРК с вылежавшими на складах все мыслимые сроки хранения ПКР оставим на совести Defence Express. Сравнивать «теплое» с «мягким» — это вообще фирменный стиль данного издания, в этом мы еще убедимся.

Смеяться или плакать?

«Рубеж-МЭ» действительно в первую очередь предназначен для продажи за рубеж. Ну, просто потому, что Вооруженные силы РФ имеют возможность приобретать «Балы», а не их «эконом-вариант». Но вот про то, что «экспортный потенциал у этой системы довольно невысок», украинский автор явно загнул.

Тезис Defence Express про то, что государства, нуждающиеся в комплексах типа «Рубеж-МЭ», — «это в первую очередь те страны, которым самим нужно обороняться от Кремля», мы даже рассматривать не будем в связи с его очевидной глупостью.

Следующая идея автора о том, что «Рубеж-МЭ» никто не купит, поскольку «уже есть отработанное [западное. — Прим. ФАН] решение — противокорабельная ракета NSM», — уже интереснее. NSM, она же Naval Strike Missile, — это ПКР, разработанная норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace. Первый контракт на ее выпуск был заключен в июне 2007 года. Ракету с соответствующими БРК использует Польша, такие же закупает Румыния. Американцы планируют использовать эту ПКР у себя в сухопутных войсках, морской пехоте и военно-морских силах. Ну и, разумеется, мечтает каким-нибудь образом заполучить себе эту систему Украина.

Как видим, какого-то всемирного «засилья» NSM пока не наблюдается. Будучи созданной много позже ракеты для «Бала», норвежская ракета уступает российской ПКР Х-35У по массе боевой части и дальности пуска, заметно превосходя ее лишь в одном — NSM может поражать не только надводные, но и наземные цели. ПКР же семейства X-35 пока способна «работать» лишь по надводным целям. Подчеркнем — пока. При этом NSM заметно дороже, чем российская ракета. Вместе с тем более дорогие и мощные, чем Х-35, сверхзвуковые ПКР российских БРК «Бастион» вполне могут бить по наземным целям, что было подтверждено 15 ноября 2016 года в Сирии.

Дальше — веселее. Украинский автор обвинил БРК «Бал», как мы уже знаем, находящийся в тесном родстве с БРК «Рубеж-МЭ», в том, что он — не «самодостаточный комплекс», а лишь «часть эшелонированной системы поражения», включающей еще и БРК «Бастион». Когда читаешь такое, то просто не знаешь, смеяться или плакать. Принять возможность интеграции БРК разных типов в единую эшелонированную систему обороны побережья за недостаток — это надо быть очень ммм… альтернативно одаренным человеком.

Достаточно сказать, что развернутые в Крыму дивизионы «Балов» с дозвуковыми ПКР Х-35 и «Бастионов» со сверхзвуковыми ПКР П-800 простреливают почти всю акваторию Черного моря. Вот это для Defence Express, действительно, — очень большой «недостаток»!..

Добавим, что и в одиночку дивизион «Балов», использующий ПКР Х-35 с дальностью 120 км и Х-35У с дальностью 260 км, а также располагающий самоходными загоризонтными РЛС обнаружения воздушных и надводных целей «Монолит-Б», способен устроить потенциальному неприятелю массу неприятностей.

Пашинян-то выкрутился

Еще один украинский довод против востребованности БРК «Рубеж-МЭ» лучше процитировать полностью:

«Дивизион «Рубеж-МЭ» имеет вдвое меньшую «массу залпа», чем тот же «Бал». А чем заканчиваются истории, когда Кремль продает на экспорт свои ракетные комплексы с «урезанными» возможностями, мир уже мог убедиться на примере хронических неудач армянских «Искандер-Э».

Укорять «Рубеж-МЭ» в том, что пусковые установки этого БРК несут вдвое меньше ПКР, чем у «Бала», — это, мягко говоря, алогично. Столь же алогично обвинение в том, что экспортные версии российских систем вооружения имеют сниженные ТТХ, по сравнению с базовыми, — это общемировая практика. Ну а дальше — очередной украинский сеанс сравнения «теплого» с «мягким»!..

Какое отношение оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-Э» имеет к БРК «Рубеж-МЭ»? Правильный ответ — никакого. Но это еще не все. Много вы знаете «хронических неудач армянских «Искандер-Э»? Лично мы — ни одной. Defence Express явно пытается спекулировать на выдумке о неудачном использовании «Искандеров» в недавнем Карабахском конфликте, запущенной в массы премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Жаль только, что украинский автор «забыл» упомянуть — факт применения армянской стороной в Карабахе «Искандеров» опровергли не только в российском Минобороны и в Баку, но и в самом Ереване.

Напомним, что 1 марта пресс-секретарь главы армянского правительства Мане Геворкян так прокомментировала заявление своего патрона касательно «Искандеров-Э»:

«Премьер-министр Армении, сопоставив факты и данные, пришел к выводу, что ему по данной ситуации неверно доложили».

Словом, Пашинян-то выкрутился, а вот украинский автор — нет.

Что у нас осталось? Тезис про то, что еще не поступивший в ВСУ украинский БРК с ПКР «Нептун» обладает большими экспортными возможностями, чем «Рубеж-МЭ», потому что Индонезия что-то там с Украиной подписала? При всем уважении к Индонезии, отметим, что местные военные давно тяготеют к маргинальным поставщикам — лишь бы те взяток давали побольше.

Да и подписали индонезийцы именно меморандум о намерениях, а не контракт о поставке БРК заключили. Меж тем предшественники «Рубежа-МЭ» «Балы» состоят на вооружении не только в ВС РФ, но и в ВС Вьетнама и Венесуэлы. Таким образом, оснований считать, что более дешевый, чем «Бал», но столь же смертоносный «Рубеж-МЭ» не будет востребован за рубежом, нет никаких.

Так кто тут «недоконкурент»?..

Как мы видим, «Рубеж-МЭ» вовсе не является «недоконкурентом» украинскому БРК. Для иностранных покупателей российская разработка выглядит однозначно более привлекательной.

В конце концов, это был вынужден признать и сам украинский автор, прямо посоветовавший конструкторам «незалежной» брать пример с… российских разработчиков! То есть уменьшить габариты, массу и стоимость украинского БРК ради повышения привлекательности изделия для иностранных заказчиков.

И смех и грех!