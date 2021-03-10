Оперштаб обновил данные по коронавирусу в России на 10 марта

Москва, 10 марта. Российские врачи выявили 9079 новых случаев коронавируса в стране за минувшие сутки. Такую информацию предоставили в оперштабе.

Врачи не выявили клинических признаков коронавирусной инфекции почти у 11% новых пациентов, обратили особое внимание в оперштабе. Обнаружить заболевание у таких пациентов удалось благодаря масштабному тестированию на COVID-19 по всей России.

Всего 4,3 млн случаев коронавируса выявили на территории РФ с начала 2020 года. Порядка 3,9 млн пациентов уже вылечились от заболевания. Массовая вакцинация от COVID-19 началась в России в 2021 году.