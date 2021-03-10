Не возьметесь за ум — будет хуже: известный блогер пытается достучаться до Twitter

Роскомнадзор замедлил скорость Twitter со среды, 10 марта, в связи с отказом социальной сети выполнить законные требования российских властей. Это только начало, предупреждают эксперты, в частности известный блогер Вадим Манукян, который является экспертом комиссии Общественной палаты по СМИ.

Решение РКН вызвано тем, что Twitter проигнорировал требования удалить опасный контент (в том числе призывы к суициду, экстремистские посты, детскую порнографию, способы приготовления наркотиков и другое). Скорость будет замедлена на всех смартфонах и на половине стационарных устройств. Некоторые пользователи уже отметили сбои в работе Twitter, в частности долго загружаются фотографии и видео.

«Не возьметесь за ум — будет хуже!» — пытается достучаться до Twitter блогер Вадим Манукян.

«На мой взгляд, все последние действия американских соцсетей просто вынуждают РФ реагировать на эти далеко не дружественные действия, — продолжил собеседник ФАН. — Тот же Twitter уже давно было пора как-то приструнить, чтобы его владельцы еще раньше поняли, что в России нужно работать по российским законам. Не образумятся — можно будет задействовать более жесткие наказания, вплоть до блокировки. Разумеется, не надо забывать о многомиллионных штрафах, а лучше — о многомиллиардных. Эти господа из Вашингтона понимают, только когда их заставляют сполна платить по счетам. Другие страны уже начали довольно активно бить по рукам этих интернет-гегемонов. Ну и, конечно, очень важно всем нашим органам государственной власти и чиновникам активнее интегрироваться в отечественные соцсети, чтобы поддержать их работу и приоритетность на территории РФ».

Как заявили в Роскомнадзоре, в случае игнорирования требований российского законодательства, замедление грозит и другим крупным западным интернет-платформам. Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что действия Роскомнадзора — отнюдь не пустая угроза, поэтому Twitter и другие соцсети должны готовиться к блокировке в России — в случае невыполнения ими требований российского законодательства.