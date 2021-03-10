Стало известно, как живет звезда «Угрюм-реки» Людмила Чурсина

Москва, 10 марта. Народная артистка СССР Людмила Чурсина рассказала об осознанном одиночестве, личной слабости и смысле жизни. Звезде «Угрюм-реки» в этом году исполнится 80 лет.

Чурсина трижды была в браке, но так и не родила детей. Звезда советского экрана живет в однокомнатной квартире в одиночестве. Она объяснила, что лучше так, чем сосуществовать с чужим по духу человеком.

Смыслом жизни Чурсина, как оказалось, считает своих внучатых племянниц, которых очень любит и с удовольствием заботится.

«Это меня держит, помимо ролей и театра. Потому отвлекаться и постоянно рассматривать, к кому бы прилепиться, это не для меня», — объяснила она.

Даже в таком солидном возрасте актриса продолжает работать, а ее хобби — рисование и вышивка. При этом у Чурсиной есть многолетняя вредная привычка — курение.

«Эта моя личная слабость. Никак не могу бросить — силы воли не хватает», — цитирует ее Kp.ru.

Накануне состоялась премьера нового сериала по роману «Угрюм-река». Чурсина снималась в версии 1968 года.