Я очень люблю людей: Саратовский инвалид бесплатно чистит улицы от снега

Нынешняя зима стала для Саратова суровым испытанием: крепкие морозы чередовались с аномальными снегопадами. Коммунальные службы не успевали убирать замерзший снег, осадки блокировали пешеходные дорожки и осложняли автомобильное движение.



Однако чистили город не только люди, для которых это является прямой обязанностью. Простой саратовец Николай Перов каждый будний день выходил на улицу, чтобы несколько часов бесплатно раскидывать снег и колоть лед на самых сложных участках. Волонтер дал корреспонденту ФАН эксклюзивное интервью, рассказав, почему решил помогать людям.

«Впервые я начал убирать снег в 2017 году, когда у нас в области тоже были масштабные снегопады. Тогда, как и сейчас, ситуация была тяжелая: из-за мягкого снега и льда было невозможно нормально ходить, особенно пожилым людям. Коммунальщики не справляются с таким уровнем снега. Работаю каждый день, за исключением выходных, начинаю где-то после обеда. Сначала выходил один, потом начал призывать людей в социальных сетях работать вместе со мной. Многие откликались, помогали. Правда, в этом году помощников было намного меньше. Один раз только помогли заточить и подготовить инструменты», — отметил Николай.

Активист подчеркнул, что его ключевая цель — помогать людям. Николая уже хорошо знают жители ближайших районов и регулярно его благодарят.

«Я очень люблю людей, мне нравится помогать им. Для меня помощь — это главная цель в жизни. Хочу, чтобы людям было хорошо. Да и мне приятно, когда искренне благодарят. Удивительно, но меня уже часто узнают на улицах, особенно дети. В общественном транспорте подходят, говорят какие-то добрые слова. Моя основная работа — ухаживать за больными и престарелыми людьми, этим я зарабатываю на жизнь. В день обычно получаются где-то три свободных часа, которые я стараюсь использовать для уборки снега или чего-то в этом роде. Еще пытаюсь зарабатывать как детский аниматор, купил себе несколько костюмов. Увы, заказов пока очень мало, хотя я установил очень низкие цены. Другие аниматоры ставят огромные суммы», — рассказал Перов.

Николай не жалуется на жизнь и даже успевает помогать другим, несмотря на проблемы со здоровьем. У 33-летнего волонтера вторая группа инвалидности.

«У меня есть инвалидность: заикание, логоневроз, Но стараюсь особо не говорить об этом, не вижу смысла. Кто-то может подумать, что я кичусь инвалидностью. Сам я не коренной саратовец, переезжал сюда несколько лет назад с девушкой. Мы расстались, но я решил остаться здесь. Родом я из села Луганское, есть образование тракториста. Но профессия мне не подходит абсолютно: мое призвание — помогать людям, быть полезным. Поэтому я решил ухаживать за больными. Сейчас помогаю одному дедушке, он очень хороший человек, мы дружим с ним», — отметил активист.

Помимо уборки улиц, Перов ищет и другие способы помогать людям. Николай стремится выдумывать что-то новое, хотя не все окружающие реагируют на его действия положительно.

«На новогодние праздники я переодевался в Деда Мороза, ходил по улицам и всех поздравлял. Дарил игрушки и сладости детям: какие-то мне принесли другие люди, остальные закупал сам. В этом году мешок был почти на 100 килограммов: игрушки, конфеты, продукты какие-то. Малыши очень радовались, мне тоже было приятно. Это замечательные моменты в жизни. Многие меня поддерживали, но не все. Кто-то с подозрением относился, думали, что мне что-то нужно. Спрашивали, за сколько я продаю вещи, не верили. Люди сейчас достаточно злые, диковатые, опасаются всего. Мне хочется хотя бы немного изменить ситуацию», — резюмировал Николай.

У нашего героя есть мечта — попасть на телевидение, чтобы рассказать на всю страну о важности благотворительности и добрых дел. Но в целом известность его не прельщает: главная и единственная цель инвалида-волонтера — помощь окружающим. Если таких людей, как Николай Перов, вокруг нас будет больше, то мир станет куда лучше. Во всяком случае, очень хочется в это верить.