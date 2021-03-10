Вакцинация от COVID-19 стартовала в домах престарелых России

Москва, 10 марта. Пенсионеров, живущих в домах престарелых в России, начали прививать от коронавирусной инфекции.

Такое заявление журналистам сделал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. По его словам, прививочная кампания стартовала, но пока ею охвачены не все заведения.

«Граждане, относящиеся к группе риска, уже прививаются. Эта практика уже реализуется в отдельных учреждениях, но не во всех», — заявил он на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Не так давно мэр Москвы Сергей Собянин предположил, что жители столицы России, а также гости города будут носить гигиенические маски и перчатки и летом 2021 года. При этом все другие запреты, введенные в период пандемии коронавируса, планируют отменить до июня.