Фугасный снаряд обнаружили в садоводстве под Петербургом

Санкт-Петербург, 10 марта. Взрывотехники узнали в боеприпасе, найденном на территории Ленобласти, фугасный снаряд времен Великой Отечественной войны. Его раскопали в ходе строительных работ.

Фугасный снаряд, обнаруженный в садоводческом товариществе «Ласточка», подвергся тщательному обследованию, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Ожидается, что в скором времени опасный объект будет уничтожен на специальном полигоне.

Неожиданную находку обнаружили при осуществлении строительных работ на полутораметровой глубине. Прибывшие на место происшествия эксперты смогли опознать неразорвавшийся реактивный фугасный снаряд М-31 калибра 300 мм. По данным специалистов, он попал на территорию Ленобласти во время Великой Отечественной войны.

Подобные боеприпасы находят не только под Санкт-Петербургом. В конце прошлого года снаряд обнаружили на территории Московской области, сообщал РИАМО.