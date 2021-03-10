Эксперт назвал заявление Киева о мирном плане по Донбассу политической игрой

Москва, 10 марта. Утверждения Киева о существовании плана по урегулированию ситуации в Донбассе является частью внутриполитической игры. Об этом замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинская сторона доработала план мирного урегулирования конфликта в Донбасс, который был предложен Германией и Францией. Он также добавил, что Украина ожидает одобрения данного плана Россией, передает «Царьград».

Жарихин отметил, что ранее никто не слышал о наличии подобного плана, поэтому есть сомнения в том, что он действительно существует. По его словам, данное заявление является политической игрой Киев, направленной на внутреннего потребителя, передает РИА Новости.

«Зеленский явно ведет внутриполитическую кампанию, направленную на внутреннюю аудиторию, но при этом ставит в неудобное положение лидеров других стран, которые не в курсе этого плана. То есть это очередная серия «Слуги народа», а не реальная политика. Это его фантазии», — пояснил эксперт.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин выразил уверенность, что Киев готовится к масштабной наступательной операции в Донбассе. По его словам, в настоящее время ВСУ активно перебрасывают наемников, диверсантов и военную технику к линии соприкосновения в Донбассе, что свидетельствует о подготовке Киева к блицкригу в Донбассе.