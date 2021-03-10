Пресс-служба ЗакСа Петербурга отказалась комментировать наркоскандал Резника

Санкт-Петербург, 10 марта. Пресс-служба Законодательного собрания Санкт-Петербурга пока не готова объяснить присутствие депутата Максима Резника в квартире, в которой была обнаружена нарколаборатория, передает корреспондент ФАН.

«Мы пока это не комментируем. Если будет официальный комментарий, он будет опубликован на сайте. Сегодня у нас пленарное заседание», — ответили в пресс-службе Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Напомним, накануне петербургский парламентарий был задержан полицией на выходе из квартиры своего родственника. После вскрытия квартиры там были обнаружены посадки марихуаны и готовые наркотические вещества. Сам Резник, прикрывшись депутатским статусом, поспешил скрыться от правоохранителей в здании Законодательного собрания. Задержанный в квартире мужчина заявил, что наркотики принадлежат депутату.