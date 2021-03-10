В прямом эфире ТВ пояснили, как Украина теряет миллиарды на экспорте зерна

Киев, 10 марта. Почему Украина теряет деньги на поставках зерна за границу, объяснил министр аграрной политики страны Роман Лещенко в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».

По его словам, местные фиктивные компании продают фиктивным фирмам зерно, которое выращено на «теневых» полях. За продажу они получают валютную выручку и не возвращают ее на Украину. Лещенко заявил, что сейчас аграрный сектор формирует половину валютной выручки страны и 25% ее ВВП. Данные аудита показали, что четверть всех земель сельскохозяйственного назначения находятся в тени. Соответственно, они не учитываются в структуре формирования прибыли отрасли.

«Проблема в том, что в Украине не отслеживают полностью цепочки операций с зерном», — передает слова украинского министра «УкрРудПром».

Лещенко уверен, что стране нужен жесткий контроль, система налогообложения, открытое пространство данных. Также главной мерой он считает последовательную структуру движения товара.

Безответственная эксплуатация украинских земель приводит к деградации почвы, что может негативно отразиться на хозяйстве и экономике, отмечают ученые из Института географии НАН Украины.