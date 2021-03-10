Котяков: подготовлены предложения по индексации выплат работающим пенсионерам

Москва, 10 марта. Ряд предложений по перерасчету пенсий пожилым работающим россиянам подготовлен Минтрудом РФ, сообщил глава ведомства Антон Котяков.

Перечень этих мер был направлен в правительство. Позже кабмин передал его в администрацию президента. Глава Минтруда выразил надежду, что в ближайшее время обсуждение вопроса даст результаты.

В министерстве ранее объяснили правила заполнения электронных трудовых книжек. Для этого стоит обратиться в Пенсионный фонд России с бумажной трудовой. Тогда в электронный вариант можно будет внести весь стаж гражданина.