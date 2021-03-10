Легковушка и грузовик загорелись после ДТП в Тульской области, двое погибли

Тула, 10 марта. Страшное дорожно-транспортное происшествие с возгоранием произошло в Тульской области. Ранним утром в среду на трассе «Новомосковск-Сокольники» столкнулись ВАЗ и автомобиль-хлебовозка. При разборе обстоятельств случившегося появилось предположение, что от удара транспортные средства загорелись, причем возгорание могло произойти в грузовом автомобиле. В результате случившегося погибли водитель и пассажир ВАЗа.

«Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы отдела МВД России по городу Новомосковску работают на месте происшествия, устанавливают все детали и обстоятельства случившегося, личности погибших. Кроме того, полицейские организуют дорожное движение на участке трассы и оказывают необходимую помощь участникам движения», – сообщили ФАН в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

По сведениям ФАН, на месте дорожно-транспортного происшествия, помимо полиции, с утра работают оперативные службы Новомосковска. Они участвуют в обеспечении безопасности других участников движения. Кроме того, выясняется момент гибели находившихся в салоне ВАЗа, до возгорания или в его результате.