Владимир Головашин: Резника следует лишить депутатской неприкосновенности

Публицист, политический обозреватель Владимир Головашин в интервью ФАН прокомментировал наркотический скандал, в центре которого оказался депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник.

Головашин напомнил о давнем пристрастии господина Резника к наркотическим веществам. По его словам, Партия роста должна серьезно задуматься над исключением из своих рядов депутата с подобной репутацией. Публицист привел в пример «Единую Россию», заботящуюся о том, чтобы никто из ее членов не порочил имидж партии.

«Питерский депутат Резник попался в наркопритоне. С наркотиками у него давние и теплые отношения: депутат уже был уличен в их употреблении раньше и пагубной своей страсти до сих пор не оставил. Сложно говорить о характере его зависимости, да и смысла нет — оставим это дело врачам, а юридическую оценку пусть дают правоохранительные органы. Вопрос в другом: коллегам по Партии роста не стоит ли приостановить членство Резника, дабы не бросать тень на свои ряды? Единороссы так делают и только выигрывают», — поделился мнением собеседник ФАН.

Владимир Головашин считает, что ЗакСу, где заседает «депутат-наркоман», следует лишить его неприкосновенности.

«Дело тут вовсе не политическое, а лишение депутатской неприкосновенности в таких случаях просто необходимо. Чтобы не говорили избиратели про то, что местные законы принимаются «под веществами», — подчеркнул публицист.

Ранее в распоряжении ФАН оказался документ, в котором депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в Следственный комитет РФ с просьбой начать проверку в отношении Максима Резника и при необходимости лишить его депутатской неприкосновенности.