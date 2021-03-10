Китайскую вакцину Sinovac одобрили на Украине

Киев, 10 марта. Власти украинского государства одобрили применение на территории страны вакцины от коронавируса китайского производства Sinovac.

У китайской биофармацевтической компании Sinovac есть партнер на Украине. Это предприятие «Лекхим». Стороны подписали соглашение о поставке 5 млн доз китайской вакцины на Украину. Из них 1,9 млн доз будут приобретены в рамках реализации программы госзакупки. Первую партию препарата привезут на Украину уже в этом месяце.

В начале марта украинский лидер Владимир Зеленский сделал прививку от коронавируса. Ему ввели препарат индийского производства Covishield. Вакцинацию Владимир Зеленский прошел в Донбассе в компании военнослужащих.