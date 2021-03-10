Звезда «Дома-2» Балинская со слезами пожаловалась на гниющий из-за импланта нос

Москва, 10 марта. Экс-участница «Дома-2» Анастасия Балинская пожаловалась фанатам на последствия неудачной ринопластики. Девушке требуется огромная сумма, чтобы спасти гниющий нос.

Звезда реалити-шоу со слезами на глазах рассказала в Instagram Stories о проблемах после похода к пластическому хирургу. По словам девушки, установленная в кончик носа пластина съехала в бок.

«Плюс ко всему она с запахом, гниет. Руки надо оторвать такому хирургу. Организм выталкивает имплант через одну ноздрю, идет воспаление», — объяснила Балинская.

Бывшая участница «Дома-2» пьет антибиотики, но ей придется обратиться к хирургу, чтобы исправить плачевную ситуацию. Балинская подчеркнула, что денег на новую операцию у нее нет, а кредит взять не сможет. Сердобольные фанаты тут же вызвались сами собрать «по копейке» нужную сумму.

Как передает «Вечерняя Москва», проблемы с лицом возникли и у бывшей жены футболиста Андрея Аршавина Алисы Казьминой. Из-за страшной болезни она прячет нос.

Пожаловалась на «провалившийся» нос и звезда «Дома-2» Мария Кохно. Но далеко не все подписчики поверили ее рассказу.