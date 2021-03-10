Зарубежный сервис переводов MoneyGram ограничил работу на территории России

Москва, 10 марта. Свою работу в РФ ограничил единственный внесенный в реестр ЦБ зарубежный сервис денежных переводов MoneyGram, следует из информации пресс-центра.

Так, с 1 марта россияне могут получать переводы наличными только в отделениях банков-партнеров платежной системы «Золотая Корона». В международном кол-центре сервиса отметили, что сейчас отправить денежные переводы из РФ невозможно.

«Нет транзакций, которые бы отправлялись из России. Но мы можем принимать переводы», — сообщил сотрудник.

MoneyGram стал первой в России компанией, включенной в реестр операторов иностранных платежных систем. Подобные фирмы обязали иметь представительство или филиал. При этом ЦБ имел право получать все необходимые данные и документы от представителей платежных систем.

Банк России ранее сообщил о намерении до 2023 года нарастить количество переводов с помощью Системы быстрых платежей до 25%. В этом показателе будут учтены и транзакции клиентов внутри одной кредитной организации. Также регулятор ожидает, что доля карт «Мир» в общем объеме операций по стране вырастет до 27–30%.