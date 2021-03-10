Facebook станет следующим кандидатом на замедление трафика в РФ

Москва, 10 марта. Социальная сеть Facebook станет следующим кандидатом, чей трафик будет замедлен в России. Об этом сообщили в Госдуме.

Депутаты планируют ввести меру, согласно которой трафик соцсети Facebook будет замедлен. Вопросы противоправных действий некоторых социальных сетей обсуждаются в Государственной думе.

Ранее суд обязал соцсеть «Одноклассники» заплатить 4 млн рублей штрафа. Медиаплатформа понесет ответственность за призыв детей к участию в несогласованных акциях, передавало Федеральное агентство новостей.