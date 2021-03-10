Появилось видео первых штатных стрельб БМПТ «Терминатор» на полигоне ЦВО

Москва, 10 марта. Боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» провели первые штатные стрельбы в Челябинской области, говорится в сообщении Минобороны России.

Экипажи боевых машин вели огонь на полигоне гвардейской танковой дивизии Центрального военного округа (ЦВО). Стрельба велась на специально подготовленном участке по обновленным мишеням. Боевой модуль «Терминаторов» состоит из спаренной 30-мм автоматической пушки 2А42, 7,62-мм танкового пулемета Калашникова и автоматических гранатометов АГ-17Д. Видео стрельб было опубликовано телеканалом «Звезда».

Опытное применение партии БМПТ началось 1 декабря 2020 года. Экипажи отработали вождение, техническую и боевую подготовку. В дальнейшем «Терминаторы» будут применены совместно с танковыми подразделениями в единых боевых порядках.

Ранее стало известно, что «умные» боеприпасы для «Терминаторов» отправятся на госиспытания в апреле. Также российский танк Т-14 «Армата» научился захватывать цель без экипажа, передает «Царьград».