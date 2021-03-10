Псаки рассказала об агрессии одного из псов Байдена

Вашингтон, 10 марта. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки пояснила инцидент с одной из собак президента США Джо Байдена, которая укусила человека.

Она не уточнила, кто стал жертвой испуганной собаки и не стала употреблять слово «укус». Однако пресс-секретарь отметила, что пострадавшему оказали помощь в медпункте и госпитализация не потребовалась.

«Чемп и Мейджор, собаки президента и первой леди, все еще проходят акклиматизацию и привыкают к новой среде и новым людям. В понедельник младший из них — Мейджор, был захвачен врасплох появлениям незнакомого человека, и это обернулось реакцией, которая привела к незначительной травме человека», — рассказала Псаки в ходе брифинга в Белом доме.

Псаки в ответе на один из вопросов особо подчеркнула, что пса не собираются усыплять. Она заверила, что к Мейджору относятся как к члену семьи.

Ранее Федеральное агентство новостей в своем материале рассказывало, как школьник из Уржума спас собаку, провалившуюся в выгребную яму.