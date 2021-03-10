Следователи в Мытищах разбираются в странной смерти мужчины и женщины на стройке

Мытищи, 10 марта. В подвале строящегося здания в подмосковных Мытищах были обнаружены трупы мужчины и женщины. Как стало известно ФАН, на телах нашли травмы, характерные при падении с высоты.

В дежурную часть полиции города Мытищи 9 марта позвонил гражданин и сообщил, что в подвале четырехэтажного строящегося дома по Октябрьскому проспекту лежат два трупа. На место происшествия выдвинулись стражи порядка и медики. В ходе осмотра тел и места происшествия выяснилось, что погибшему мужчине было 42 года, он — гражданин России без постоянного места жительства. Труп женщины пока опознать не удалось. Известно только, что она славянской внешности, примерный возраст — 35-40 лет.

«Пока не известно, как трупы оказались в подвале. Они там пролежали больше месяца. По предварительным данным, люди могли погибнуть от падения с высоты. Возможно, их убили», — рассказал ФАН источник, близкий к следственным органам.

Пока по данному факту проводится процессуальная проверка. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Как ранее сообщал ФАН, громкое убийство произошло в Омске. Местные следователи направили в суд уголовное дело по факту смертельного избиения местного музыканта. В тяжком преступлении обвиняются друзья потерпевшего. Следователи установили, что 16 октября 2020 года 27-летний местный рэп-музыкант встретил на улице двух своих друзей детства — 23-летнего заведующего вино-водочным магазином и 17-летнего учащегося речного училища. Пригласил их к себе в гости. Через некоторое время между товарищами в подъезде произошел конфликт, в результате которого хозяина жилища забили до смерти.