«Проклятая зима»: тысячи саратовцев остались без воды из-за аварии

Саратов, 10 марта. Четыре улицы остались без холодного водоснабжения из-за ремонтных работ. Коммунальные службы обещают восстановить подачу воды на Бульварной, Ламповой и Студеной улицах, а также на проспекте Строителей к восьми вечера.



Нынешняя саратовская зима ознаменовалась множеством коммунальных аварий. Ранее без воды одновременно оставалось почти полмиллиона человек, без отопления — несколько сотен домов.



Жительница дома на проспекте Строителей Тамара Бирюлева рассказала корреспонденту ФАН, что устала от постоянных коммунальных проблем.

«Проклятая зима, если оценивать честно. Отключения воды, света и тепла идут одно за другим, нас будто специально испытывают на прочность. Это очень утомило. Мы вроде живем в огромном городе, почему нельзя все организовать нормально. Надеюсь, власти сделают выводы», — рассказала Бирюлева.

Ранее спецкомиссия завершила проверку крупной коммунальной аварии в Саратове. Причиной стала разморозка запорной арматуры сбросных водоотводов на насосной станции.