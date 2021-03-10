Манукян о депутате Резнике: «Не дать уйти от ответственности, козыряя удостоверением»

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, блогер Вадим Манукян считает, что в российском обществе должна быть нулевая терпимость к наркотикам. По его мнению, если публичная личность замешана в скандале, связанном с наркотиками, реакция на такое поведение должна быть бескомпромиссной. Так Манукян прокомментировал ситуацию вокруг депутата петербургского Законодательного собрания Максима Резника, которого полиция застала в квартире, где проводился обыск по наркотической статье. Резник был опрошен, однако в связи с наличием у него депутатской неприкосновенности задерживать его не стали. По мнению Манукяна, если представителя законодательной власти подозревают в нарушении антинаркотического законодательства, это достаточное основание для снятия с такого человека депутатской неприкосновенности и открытого справедливого разбирательства.

«На мой взгляд, материалы, которые я увидел в СМИ в связи со скандалом с Максимом Резником, являются более чем достаточным основанием, чтобы ставить вопрос о снятии с него депутатской неприкосновенности, — отметил Вадим Манукян в комментарии ФАН. — Мы все видели фото и видео с Резником в квартире, где, возможно, находится нарколаборатория, производятся и фасуются запрещенные вещества. К сожалению, довольно часто депутаты считают, что наличие удостоверения является для них некой индульгенцией, защищающей при совершении правонарушений и даже преступлений. Считаю, тему с депутатской неприкосновенностью в целом нужно пересматривать. Нужно не дать нарушителям закона уйти от ответственности, козыряя удостоверением. Или в случае, если человека задержали с поличным, в течении суток автоматически эту неприкосновенность снимать. Только так. Неотвратимость наказания — закон един для всех!»

Ранее ФАН опубликовал фото и видео из квартиры на набережной канала Грибоедова в Петербурге, в которой оказался Максим Резник во время визита правоохранителей. В квартире, которая принадлежит дальнему родственнику жены Резника, производился обыск в связи с делом о наркотиках. Депутат так и не смог внятно объяснить, что он там делал. Отметим, Максима Резника раньше неоднократно подозревали в употреблении наркотических средств.