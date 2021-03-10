США проведут комплексную переоценку подхода к КНДР

Вашингтон, 10 марта. Администрация США намерена провести переоценку своего политического подхода к Северной Корее. Об этом рассказало агентство Reuters.

Согласно источнику агентства, ревизия проводимой в адрес КНДР политики началась вскоре после инаугурации президента США Джо Байдена. Этот процесс продлится примерно до середины весны.

«Мы проводим весьма интенсивный стратегический обзор. Мы ожидаем, что он будет завершен в течение следующего месяца или около того», — рассказал представитель администрации Соединенных Штатов.

В Вашингтоне заявляли, что в результате переоценки подхода к КНДР могут быть введены новые санкции.

Ранее Федеральное агентство новостей в своем материале приводило слова председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына о главном враге Северной Кореи.