Роль ловеласа в «Скорой помощи» поставила под удар брак Джорджа Клуни

Вашингтон, 10 марта. Роль педиатра-ловеласа в «Скорой помощи» вызвала в семье голливудского актера Джорджа Клуни серьезные проблемы. Супруга артиста Амаль даже изменила отношение к мужу.

Артист рассказал в подкасте SmartLess podcast, что его жена начала смотреть сериал «Скорая помощь», который прославил Клуни. Женщина оказалась не в восторге от образа героя-любовника, в которого перевоплощался ее муж.

«Моя жена сейчас смотрит, и это доставляет мне массу неприятностей, потому что я уже забыл обо всех ужасных вещах, которые мой персонаж делал в отношении женщин», — сказал 59-летний актер, говоря, какой удар нанесла его семейной идиллии старая роль.

Джордж Клуни встречался со многими звездами, но был заядлым холостяком. Ни одной его спутнице так и не удалось затащить его под венец. Все изменилось, когда актер закрутил роман с Амаль. Они поженились в 2014 году в Италии, а через три года у супругов родились двойняшки. Позднее Клуни сообщил, что у его сына серьезные проблемы со здоровьем — у мальчика выявили астму.